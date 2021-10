Opfer aus Düsseldorf hinterlässt hochschwangere Verlobte

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein bei einem Streit in der Düsseldorfer Altstadt ums Leben gekommener 19-Jähriger hinterlässt eine hochschwangere Verlobte. Die Entbindung sei in einem Monat geplant, sagte der Anwalt der Familie des Opfers, Hans Reinhardt, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Von dpa