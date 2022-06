Orte des Grauens

Wird Grauen fassbarer, wenn es sich vor der eigenen Haustür zugetragen hat? In Porta Westfalica ist es so. Seitdem bekannt ist, welche Qualen die Häftlinge in den Stollen des KZ-Außenlagers erlitten, wollen immer mehr Menschen die graue Unter-Tage-Welt sehen, in der 3000 Gefangene durch Arbeit in den Tod getrieben werden sollten.

Annegret Schwegmann