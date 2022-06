Oscar Otte beim Turnier in Halle im Halbfinale

Der 28 Jahre alte Tennisspieler aus Köln gewann am Freitag im Viertelfinale gegen den Russen Karen Chatschanow mit 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 und unterstrich damit rund eine Woche vor Beginn des Rasen-Klassikers in Wimbledon seine starke Form. Schon in der Vorwoche hatte Otte beim ATP-Turnier in Stuttgart das Halbfinale erreicht.

Gegen Chatschanow verwandelte Otte nach 2:11 Stunden seinen ersten Matchball.

Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen - Der Freitag Oscar Otte, der letzte im Teilnehmerfeld verbliebene Deutsche, gewann am Freitag sein Viertelfinalspiel gegen den Russen Karen Khachanov. Im zweiten Spiel des Tages schlug der Weltranglistenerste Daniil Medvedev den Spanier Roberto Bautista Agut. Im dritten Spiel des Tages standen sich der Australier Nick Kyrgios und der Spanier Pablo Carreno Busta gegenüber. Am Ende setzte sich Nick Kyrgios in zwei Sätzen durch und zieht damit ins Halbfinale ein.

Im Halbfinale bekommt es die deutsche Nummer zwei jetzt am Samstag mit dem Weltranglisten-Ersten Daniil Medwedew aus Russland zu tun.