Ostermärsche für den Frieden in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Am langen Osterwochenende sind in ganz Nordrhein-Westfalen Aktionen für den Frieden geplant. Ein Ostermarsch und eine Mahnwache waren in Gronau und Jülich am Freitag geplant. Ostermärsche soll es am Samstag in Duisburg, Dortmund, Bielefeld, Düren, Köln, Gummersbach, von Hemer nach Iserlohn, in Düsseldorf, Siegen, Münster und Bonn geben. Am Sonntag finden im Rahmen der Aktion «Ostermarsch Rhein-Ruhr 2022» eine Fahrradetappe von Essen nach Bochum und am Montag Demonstrationen in Dülmen, Duisburg, Dortmund, Hamm, Krefeld und Wermelskirchen statt.

Von dpa