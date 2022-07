OVG: Ehrenamt-Streit zwischen Land und Polizist

Münster (dpa/lnw)

Im Streit zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und einem Polizisten um ein Ehrenamt verhandelt am Donnerstag (10.30 Uhr) das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG). Der Beamte war über Jahre in der Kommunalpolitik tätig. Er forderte nachträglich die Anrechnung von knapp 120 Stunden für die Ausübung eines Mandats im Kreistag in Lippe von 2013 bis 2017. Angerechnet werden sollte die Zeit in seinem Schichtdienst. Dabei berief er sich auf das in NRW geltende Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes.

Von dpa