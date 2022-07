Ozonwerte in NRW vielerorts über Informationsschwelle

Recklinghausen (dpa/lnw)

An mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag mehr als 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft gemessen und damit die Informationsschwelle überschritten worden. Am Nachmittag wurden in Soest-Ost und in Marl-Sickingmühle jeweils 181, in Borken-Gemen 216 Mikrogramm gemessen, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz mitteilt. Auch viele andere Stationen zeigten Werte nahe der 180er-Marke.

Von dpa