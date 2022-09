Paar stiehlt Mann fünfstelligen Betrag aus Hosentasche

Hilden (dpa/lnw)

Ein unbekanntes Duo hat einem 32 Jahre alten Mann in Hilden (Kreis Mettmann) einen hohen Geldbetrag aus dessen Hosentasche gestohlen. Der Mann aus Mettmann habe das Bargeld zuvor am Mittwochvormittag in einer Bankfiliale in Hilden abgehoben, teilte die Polizei mit. Die Geldscheine habe der 32-Jährige in einen Briefumschlag gesteckt, den er vor der Bank in seiner Hosentasche verstaute.

Von dpa