Paderborn mit viel Respekt nach Hannover

Paderborn (dpa/lnw)

Der Paderborner Fußball-Lehrer Lukas Kwasniok setzt nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg über Fortuna Düsseldorf auf Kontinuität. «Es wird keine völlig veränderte Startformation geben, so viel kann ich verraten», sagte der 41-Jährige vor dem Zweiligaspiel am Samstag (13 Uhr/Sky) bei Hannover 96. Unwahrscheinlich erscheint ein Einsatz von Sebastian Klaas, der über Rückenprobleme klagt. In Niclas Nadj (Infekt) droht dem Tabellenfünften der Ausfall eines weiteren Mittelfeldspielers.

Von dpa