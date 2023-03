Paderborn verlängert Vertrag mit Abwehrspieler Heuer

Wie lange der neue Kontrakt des 23 Jahre alten Innenverteidigers gilt, verriet der Fußball-Zweitligist allerdings nicht. Heuer wechselte im Sommer 2021 nach Paderborn und ist dort Stammspieler. In der laufenden Saison erzielte er in 19 Liga-Partien drei Tore. «Jannis hat sich im Vergleich zur Vorsaison noch einmal gesteigert und ist von einem Perspektivspieler zu einem stabilen Faktor geworden», wird Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch zitiert.