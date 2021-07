Paketbote soll Frauen bedrängt haben: Weitere Opfer gesucht

Ein Paketbote soll in Meerbusch bei Düsseldorf mindestens zwei Frauen in ihrer Wohnung massiv sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht nach den Übergriffen nach möglichen weiteren Opfern des inzwischen in Untersuchungshaft sitzenden 29-Jährigen. Es sei nicht auszuschließen, dass er zuvor auch andere Kundinnen des Paketlieferdienstes, in dessen Auftrag er tätig war, sexuell missbraucht habe. Sollten mögliche Betroffene bislang aus Scham geschwiegen haben, werden sie gebeten, bei der Polizei Anzeige zu erstatten.

Die beiden Frauen, die er zwischen 26. April und dem 8. Juni aufgesucht hatte, hatten dem Paketboten den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge Zutritt zu ihrer Wohnung gewährt. Dort soll er sie dann massiv sexuell bedrängt haben. Der Tatvorwurf reiche bis zur versuchten Vergewaltigung. Die Ermittlungen dauern an.