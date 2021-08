Panne beeinträchtigt Bahn in Ostwestfalen und Münsterland

Eine Technikpanne hat am Freitagnachmittag den Zugverkehr der Deutschen Bahn im Münsterland und in Ostwestfalen massiv beeinträchtigt.

Der Schriftzug mit Logo steht an der Zentrale der Deutschen Bahn in Berlin.

Die Zugfunksysteme und auch die Rückfallebene seien ausgefallen, sagte ein Sprecher der Bahn in Berlin. «Das bedeutet, dass wir die Züge im Moment an den Bahnhöfen zurückhalten müssen.»

In einem ersten Schritt gelang es den Technikern der Bahn am späten Nachmittag, die Probleme in Ostwestfalen in den Griff zu bekommen, so dass die Züge dort wieder fahren konnten, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Im Münsterland dauerten die Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zunächst an.