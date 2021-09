Papst attestiert Woelki «große Fehler»

Rom/Köln (dpa)

Papst Franziskus hat dem Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki bei der Aufarbeitung der Missbrauchsvorwürfe «große Fehler» vorgeworfen, ihn aber im Amt belassen. Das teilte der Heilige Stuhl am Freitag mit und bestätigte dabei, dass Woelki von Mitte Oktober bis zum 1. März eine «geistliche Auszeit» nehme. In seiner Abwesenheit werde Weihbischof Rolf Steinhäuser als Apostolischer Administrator eingesetzt, kündigte der Vatikan zudem an.

Von dpa