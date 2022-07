«Parookaville»-Festival lockt Hunderttausende Fans an

Zahlreiche Top-DJs machen an diesem Wochenende die niederrheinische Provinz wieder zu einem Mekka für Electronic Music. Bis Sonntag verwandelt sich der Flughafen Weeze ins «Parookaville»-Festival. Nach einer Corona-Pause freuen sich die Veranstalter über einen Rekord.

Nach zwei Jahren Pause können sich Fans von Elektronic Music wieder auf ein großes Festival in NRW freuen. Von Freitagnachmittag an heißt der Flughafen Weeze nahe der deutsch-niederländischen Grenze wieder «Parookaville», das Festival startet in seine sechste Auflage. Rund 75.000 Besucher werden dann bis Sonntag täglich die Festival-Stadt auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens besiedeln.

Das Festival stellt eine Stadt dar, die einmal im Jahr zum Leben erweckt wird. Dazu werden auch dieses Mal unter anderem das Rathaus von «Parookaville», eine Kirche oder das Postamt aufgebaut. Statt Tickets kaufen sich die Gäste Visa.

Nach Veranstalterangaben kommen mehr als 300 Künstlerinnen und Künstler an den Airport Weeze zu Deutschlands größtem Electronic- Music-Festival. Bereits im Vorfeld wurde bekannt gegeben, dass das Event ausverkauft ist und mit 225.000 Besucherinnen und Besuchern ein Rekord aufgestellt wird.

Auf mehr als zehn Bühnen können die Fans an den drei Showtagen die «Rückkehr von Liebe, Wahnsinn und purer Glückseligkeit» feiern, teilten die Veranstalter mit. Freuen dürfen sich die Zuschauer auf Star-DJs wie Tiësto, Steve Aoki, Armin van Buuren, Robin Schulz, Felix Jaehn und Amelie Lens.