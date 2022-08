Passant entdeckt Leiche in der Wupper: Todesursache unklar

Ein Passant hat in der Wupper in Wuppertal die Leiche eines Unbekannten entdeckt.

Der Körper sei von der Feuerwehr geborgen und zur Obduktion in die Rechtsmedizin gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Identität des Toten und die Todesursache seien unklar. Der Passant hatte die Leiche am Morgen gegen 7.35 Uhr an der Schwebebahn-Haltestelle Wupperfeld entdeckt. Die «Westdeutsche Zeitung» und «Radio Wuppertal» hatten zuvor berichtet.