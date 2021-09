Pauschale für Hausratschäden durch Hochwasserkatastrophe

Betroffene der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen können für Schäden an ihrem Hausrat eine Pauschale von mindestens 13.000 Euro pro Haushalt beantragen. Allerdings sei diese Aufbauhilfe nachrangig, erklärte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf. «Versicherungsleistungen, Spenden und Soforthilfen für denselben Zweck werden abgezogen.»

Die Pauschale richte sich nach der Anzahl der in dem betroffenen Haushalt gemeldeten Personen. Für einen Ein-Personen-Haushalt seien 13.000 Euro vorgesehen. Mehrpersonenhaushalte erhielten eine höhere Pauschale. So seien für den Ehegatten oder Lebenspartner Hilfen von zusätzlich 8500 Euro geplant, für jede weitere in dem Haushalt zum Hochwasserzeitpunkt gemeldete Person gebe es zusätzlich 3500 Euro.

Von der Hochwasserkatastrophe betroffene Privatpersonen könnten die Aufbauhilfen zunächst schon einmal beantragen und danach im Nachhinein die erforderlichen Unterlagen zusammenstellen. Dazu zählten auch Schreiben der Versicherungen über Leistungen oder die Ablehnung von Leistungen durch Versicherungen.

Etwa jeder zweite Haushalt in NRW besitze keine Elementarschadenversicherung für Haus oder Wohnung, die etwa Schäden durch Hochwasser abdeckten, sagte Scharrenbach. In diesen Fällen sei die Begutachtung durch einen Sachverständigen zwingend. Dafür seien Anschriften von bundesweit 4700 Sachverständigen hinterlegt.