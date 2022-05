«Pechtag» für 30-Jährigen: Zwei Mal unter Drogenverdacht

Soest (dpa/lnw)

Ein 30-Jähriger ist in Soest in der Nacht zum Mittwoch gleich zwei Mal von der Polizei gestoppt worden und unter doppelten Drogenverdacht geraten. Beim ersten Mal fiel er wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit mit dem Auto auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er hatte nach einem früheren Unfall unter Alkoholeinfluss keinen Führerschein mehr, reagierte auf die Kontrolle laut Polizei aber «unverhältnismäßig fröhlich» und fiel durch stark gerötete Augen auf - erste Blutprobe. Rund drei Stunden später hielten ihn Polizisten auf einem E-Scooter an, der als gestohlen gemeldet war. Er hatte Amphetamine und Kokain dabei und ein Drogenvortest fiel positiv aus - zweite Blutprobe.

Von dpa