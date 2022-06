Pedelecfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein Pedelecfahrer ist bei einem Sturz mit seinem Gefährt in Vlotho (Kreis Herford) lebensgefährlich verletzt worden.

Der 65-Jährige war am Samstagabend in einer Kurve von der Straße abgekommen und verlor dadurch die Kontrolle über das Pedelec, wie die Polizei mitteilte. Der Mann stürzte daraufhin auf einem angrenzenden Feld. Rettungskräfte reanimierten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Pedelec wurde zur Ermittlung der Unfallursache sichergestellt.