Pedelecfahrer wurde von Auto erfasst

Ein Pedelecfahrer ist am Mittwochabend in Wadersloh (Kreis Warendorf) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der 87-Jährige sei beim Überqueren einer vorfahrtsberechtigten Landstraße im Ortsteil Diestedde mit einem Auto kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Obwohl er einen Helm getragen habe, wurde der Pedelecfahrer nach Polizeiangaben so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Unfallstelle war mehrere Stunden lang gesperrt. Ein Seelsorgeteam habe sich um die vom Unfall Betroffenen gekümmert, hieß es. Die 49 Jahre alte Autofahrerin blieb den Angaben zufolge unverletzt.