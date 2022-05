Pedelecfahrer von Auto erfasst und gestorben

Wadersloh (dpa/lnw)

Ein Pedelecfahrer ist am Mittwochabend in Wadersloh (Kreis Warendorf) von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der 86-Jährige sei beim Überqueren einer vorfahrtsberechtigten Landstraße im Ortsteil Diestedde mit dem Wagen kollidiert und gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Obwohl er einen Helm getragen habe, wurde der Mann so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort erlag er am Mittwochabend seinen Verletzungen.

Von dpa