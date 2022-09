Pensionierte NRW-Beamte sollen Energiepauschale erhalten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Landesregierung möchte, dass auch die pensionierten Landesbeamten eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro erhalten. Das kündigte NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) am Montag in Düsseldorf an. Die Landesregierung werde dem Landtag empfehlen, diese Regelung für die rund 223.000 Versorgungsempfänger in NRW zu übernehmen, sagte der CDU-Politiker. Im Landeshaushalt schlage das mit rund 70 Millionen Euro zu Buche.

Von dpa