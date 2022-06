„Pflege muss bezahlbar bleiben“

Passend zu den schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf appellieren einige gesetzliche Krankenversicherungen an die künftige Landesregierung, die Themen Pflegekräftemangel und Krankenhausreform zügig anzugehen.

Krankenkassen-Appell an künftige Regierung

Kostenfaktor: In NRW liegt der Eigenanteil für eine Betreuung im Pflegeheim bei 2542 Euro im Monat.

Während sich die schwarz-grünen Arbeitsgruppen in Düsseldorf über die Details für den Koalitionsvertrag beugen, machen jetzt einige gesetzliche Krankenkassen und -verbände aus NRW Druck auf CDU und Grüne. Vor allem bei den Themen Krankenhausreform und Pflegeheimkosten forderten sie am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz die künftige Landesregierung zum zügigen Handeln auf.