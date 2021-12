Pinkwart besucht Feuerwerkhersteller: Bund soll helfen

Eitorf (dpa/lnw)

Bei einem Besuch des Feuerwerkherstellers Weco in Eitorf hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) versichert, sich um Unterstützung zu bemühen: Man werde sich beim Bund für mehr Mittel für die Branche einsetzen. «Ein fast vollständiges Verkaufsverbot im zweiten Jahr in Folge kann selbst ein gesundes Unternehmen nicht ohne erhebliche finanzielle Unterstützung verkraften», sagte Pinkwart laut Mitteilung vom Dienstag bei seinem Besuch am Montag in Eitorf: «So, wie es ein Akt der Solidarität ist, auf Feuerwerk zu verzichten, müssen wir uns mit den Beschäftigten der Branche solidarisch zeigen.»

Von dpa