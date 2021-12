Pkw schleudert aus der Kurve in einen Baum: zwei Tote

Bad Wünnenberg (dpa/lnw)

Zwei Männer kamen bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Bad Wünnenberg in Ostwestfalen-Lippe in der Nacht zum Samstag ums Leben. Ein weiterer Fahrzeuginsasse erlitt nach Angaben der Polizei Paderborn schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Medien berichteten.

Von dpa