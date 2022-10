Plädoyers im Prozess um Ex-Sparda-Bank-Chef

Münster (dpa/lnw)

Vor dem Landgericht Münster werden heute die Plädoyers im Verfahren um den ehemaligen Chef der Sparda-Bank Münster, Enrico Kahl, erwartet. Laut Anklage soll der Manager in Hunderten von Fällen private Feiern, Essen in Nobelrestaurants, Geschenke und Reisen auf Kosten seines Arbeitgebers abgerechnet haben. Zusammengerechnet entstand laut Staatsanwaltschaft ein Millionen-Schaden. In dem Prozess hatte Kahl ein Teilgeständnis abgelegt und einen angerichteten Schaden von 460.000 Euro eingeräumt. Ein Urteil soll voraussichtlich am 28. Oktober gesprochen werden.

Von dpa