Plädoyers im Prozess um Solinger Kindermorde geplant

Der Prozess um die Solinger Kindermorde neigt sich dem Ende zu. An diesem Dienstag sollen sämtliche Plädoyers gehalten werden. Das Urteil könnte dann noch in dieser Woche fallen.

Im Prozess um den Mord an fünf Kindern in Solingen sollen heute (09.15) die Plädoyers gehalten werden. Nach der Planung des Wuppertaler Landgerichts sind sämtliche Schlussvorträge von Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage vorgesehen. Im Anschluss hat die Angeklagte das Recht auf das letzte Wort. Das Urteil könnte dann noch in dieser Woche verkündet werden.

Angeklagt wegen Mordes ist die 28 Jahre alte Mutter der Kinder. Die Solingerin soll vor gut einem Jahr fünf ihrer sechs Kinder betäubt und umgebracht haben. Kurz zuvor hatte ihr Mann ihr mitgeteilt, dass er eine neue Partnerin hat. Die vom Gericht bestellten Gutachter hatten sie als voll schuldfähig angesehen.

Die Leichen der Kinder waren am 3. September vergangenen Jahres in der Wohnung der Familie in Solingen entdeckt worden: Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) und Luca (8). Ihre Mutter hatte sich im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen, aber überlebt. Ihr ältester Sohn blieb unverletzt. Die Mutter hatte ihn zur Großmutter an den Niederrhein geschickt. Die Angeklagte hat die Tat mehrfach bestritten. Ein Unbekannter sei in ihre Wohnung eingedrungen und habe ihre Kinder getötet.