Planetarium in Münster: Präzision für neue Kuppeltechnik

Münster (dpa/lnw)

Damit der Blick in weit entfernte Galaxien perfekt wird, geht es derzeit im Naturkundemuseum in Münster um handwerkliche Präzision im Millimeterbereich: Das Haus bekommt eine neue Kuppel für sein Planetarium. «Dafür haben wir eine Firma aus den USA engagiert, die sich auf Projektionsflächen spezialisiert hat», erläuterte Urs Frigger, Baudezernent des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Münster.

Von dpa