Plötzlich Krisen-Manager

Dass Björn Zentner einmal Krisenmanager und unfreiwilliger Mitarbeiter der Bauaufsicht sein würde, hat er wohl nicht erwartet, als er in Bielefeld seine berufliche Laufbahn startete. Jetzt ist er Leiter einer evangelischen Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstört wurde. Aber inzwischen geht es wieder aufwärts mit der „Arche Noah“.

Wenn Björn Zentner in der ersten Etage aus dem Fenster der Elefanten-Bären-Gruppe schaut, hat er gewissermaßen die Gegenwart und die nahe Zukunft zugleich um sich herum. Die Gegenwart spielt in der ersten Etage des Mehrgenerationenhauses, seit die evangelische Kita „Arche Noah“ im Erdgeschoss Mitte Juli in der Flutkatastrophe versank. Auf dem Parkplatz vor dem Fenster werden gerade die Container eingerichtet, in der die Einrichtung bald ihr endgültiges Provisorium bezieht und bleibt, bis die eigentlichen Räumlichkeiten wieder hergestellt sind.

Dass Zentner einmal Krisenmanager und unfreiwilliger Mitarbeiter der Bauaufsicht sein würde, hat er wohl nicht erwartet, als er in Bielefeld seine berufliche Laufbahn startete. Dabei zeigte er sich von Beginn an durchaus flexibel: Obwohl sein Faible für soziale Berufe längst erkennbar war, machte der erklärte Arminia-Bielefeld-Anhänger zunächst eine Ausbildung zum Schriftsetzer. Wie sein Vater: Der hatte seinerseits von 1965 bis 1968 beim Westfalen-Blatt Schriftsetzer gelernt und sich später selbstständig gemacht mit einer kleinen, aber wachsenden Setzerei und Druckerei. Sohn Björn stieg beim Vater ein. „Ich habe mal was Vernünftiges gelernt“, sagt er deshalb heute augenzwinkernd.

Die Projekte der WN-Spendenaktion für Kitas im Hochwasser-Gebiet Acht Kitas verschiedener Träger in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Dernau sehen im Mittelpunkt der Spendenaktion unserer Zeitungsgruppe. Foto: Gunnar A. Pier „Arche Noah“: Auf dem Parkplatz der evangelischen Kita „Arche Noah“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler stehen Container, in die die Kita zum Jahreswechsel 2021/2022 einziehen will. Dort bleibt die Kita, bis die eigenen Räume im Erdgeschoss des Mehrgenerationsnhauses wieder nutzbar sind. Foto: Gunnar A. Pier Blandine-Merten-Haus: Die „Geburtstagsraupe“ an der Wand der Raupen-Gruppe erinnert noch an das ursprüngliche Domizil der 145-Plätze-Kita Blandine-Merten-Haus. Die Einrichtung ist in einem Zelt untergebracht, das Haus muss abgerissen werden. Fotos: Gunnar A. Pier Foto: Gunnar A. Pier Erst gab es Hoffnung für das Gebäude der Kita St. Johannes der Apostel in Dernau – doch inzwischen ist es abgerissen. Derzeit behelfen sich Team und die Kinder im Dorfgemeinschaftshaus in Grafschaft-Holzweiler, ein Provisorium nahe Dernau ist geplant Foto: Gunnar A. Pier Die integrative Caritas-Kita St. Hildegard aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist im Dorfgemeinschaftshaus in Grafschaft-Birresdorf untergekommen. Die Kita wurde bei der Flutkatastrophe im Ahrtal am 14. Juli 2021 stark beschädigt. Foto: Gunnar A. Pier Kita „Miki“: Die Mitarbeiter-Kita des Krankenhauses Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler kam vergleichsweise glimpflich davon. Dennoch sind die eigenen Räume für Monate tabu. Betreut werden die Kinder nun in Klinik-Schulungsräumen eine Etage höher. Foto: Gunnar A. Pier Die Kita St. Mauritius aus dem Ortsteil Heimersheim war für einige Wochen in Containern in Grafschaft eingerichtet, jetzt ist sie zurück im gewohnten Heimersheimer Umfeld – in einem für eine längere Nutzung geeigneteren Container-Ensemble. Foto: Gunnar A. Pier Die Kita St. Pius in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden muss. Derzeit ist die Einrichtung in einem Dorfgemeinschaftshaus in Grafschaft-Leimersdorf untergebracht, Anfang des Jahres zieht sie in Container im Innovationspark Ringen. Foto: Gunnar A. Pier Das Kloster Calvarienberg liegt nahezu majestätisch auf einem Berg am Ortsrand von Ahrweiler. Hier ist die Kita St. Laurentius untergekommen und kann bleiben, bis das eigene Gebäude im Ortsteil Ahrweiler wieder bezogen werden kann. Foto: Gunnar A. Pier

Faible fürs Soziale

Doch das Faible fürs Soziale ließ ihn nicht los. Im Jahr 2000 zog Zentner nach Ko­blenz und machte eine Ausbildung zum Erzieher. Nach Stationen als Ergänzungskraft und Gruppenleitung wurde er 2010 erstmals Leiter einer Kita. Es ging zurück in eine Kita nach Bielefeld und weiter in die Kita „Arche Noah“ in Bad Qeynhausen – bevor er 2018 in die nächste „Arche Noah“ wechselte: an die Ahr.

Bilder der Verwüstung sorgen für große Anteilnahme Foto: Eine Flutwelle unvorstellbaren Ausmaßes rauschte am Abend des 14. Juli 2021 mit großer Gewalt durch das Ahrtal. Sie hinterließ Tod und Zerstörung. Die Schäden waren vergleichsweise hoch, weil das Wasser nicht anstieg und fiel, sondern mit Wucht durch Straßen und Gebäude floss.,Als das Wasser weg und die Sonne wieder aufgegangen war, wurde das Ausmaß deutlich: Es wird Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis alles wieder intakt ist. Die Bilder sorgten für eine riesige Anteilnahme und großes Engagement, das bis heute anhält. Menschen opfern Freizeit und Kraft, um tatkräftig zu helfen. Andere spenden.,Wie unsere Leserinnen und Leser. Innerhalb weniger Wochen kamen bei der inzwischen abgeschlossenen Spenden­aktion der Zeitungsgruppe Münsterland / Westfälische Nachrichten und Partner 836 747,33 Euro zusammen. Sie sind gedacht für acht zerstörte Kinder­tagesstätten verschiedener Träger.,Noch sind alle in Provisorien untergebracht. Es kann mehrere Jahre dauern, bis ihre Räume wiederhergestellt oder neu gebaut sind. Spätestens dann können die Kitas, die je nach Einrichtungsgröße und Ausmaß der Schäden unterschiedlich viel Geld aus dem Topf bekommen, damit jene pädagogischen Materialien und Einrichtungsgegenstände kaufen, die nicht standardmäßig zur Grundausstattung gehören – ohne die es aber letztlich nicht geht. (gap) ...

Eine Kita mit Tradition

Die evangelische Einrichtung gibt es schon einige Jahrzehnte. Seit 2010 ist sie im Erdgeschoss eines ehemaligen Schulgebäudes untergebracht. 115 Kinder, sechs Gruppen – eine große Einrichtung. Am Abend des 14. Juli 2021 ging diese „Arche Noah“ in der Jahrhundertflut unter. Das Wasser stand fast bis zur Decke, alles ist zerstört. Das Spielzeug ist weg – und auch alle Daten. „Das ist jetzt über vier Monate her, aber ich habe noch immer nicht von allen die Telefonnummer. Und wir wissen nicht bis ins Letzte, wer wiederkommt und wer weggezogen ist.“

Auf dem Parkplatz der evangelischen Kita "Arche Noah" in Bad Neuenahr-Ahrweiler stehen Container, in die die Kita zum Jahreswechsel einziehen will. Foto: Gunnar A. Pier

Neustart nach der Flutkatastrophe

Dabei hat die „Arche Noah“ längst wieder Fahrt aufgenommen – wenn auch in unruhigem Fahrwasser. Zwei Gruppen wurden in Veranstaltungs- und Seminarräumen in der ersten Etage eingerichtet. Die Kleinsten bekamen einen Raum im dritten Obergeschoss, 24 Kinder werden täglich nach Karweiler oberhalb von Bad Neuenahr gebracht. Ein Behelf, das alles – aber es hilft.

„Die Hilfsbereitschaft ist großartig“

„Die Hilfsbereitschaft ist großartig“, nennt Zentner einen Grund dafür, warum hier kaum jemand den Mut verliert. Er verweist nicht nur auf die Hilfe unserer Leser, die im Rahmen der inzwischen abgeschlossenen Spendenaktion der Zeitungsgruppe Münsterland / Westfälische Nachrichten und Partner weit über 800 000 Euro für seine und sieben weitere Kitas im Ahrtal gespendet haben, sondern nennt auch andere Beispiele: „Eine Schuhfirma aus Herford hat beispielsweise Hausschuhe gespendet.“ Und aus Herzebrock-Clarholz werden bald 50 Weihnachtsbäume gebracht. Seine ostwestfälische Herkunft hilft dem 46-Jährigen also noch immer.

Schlamm und Dreck und Zerstörung: Die evangelische Kita "Arche Noah" in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 18. August 2021 fünf Wochen nach der Hochwasser-Katastrophe. Foto: Gunnar A. Pier

Das nächste Provisorium

Auf dem Parkplatz vor dem Mehrgenerationenhaus wird derweil fleißig gewerkelt. Ein Container-Ensem­ble wurde errichtet, in das die „Arche Noah“ nach Weihnachten einziehen will. Dort ist Platz für alle Kinder – so lange, bis die Kita-Räume renoviert sind. Zwei Jahre werden so wohl vergehen.