Nacke und Rehbaum wählen Wüst mit – und wechseln dann nach Berlin

Spannung in Düsseldorf. Drei Landtagsabgeordnete der CDU werden am Mittwoch in einer Art Doppelfunktion den designierten Ministerpräsidenten Hendrik Wüst mitwählen.

Armin Laschet, Stefan Nacke (Münster) und Henning Rehbaum (Kreis Warendorf) sind sowohl Landtags- als auch Bundestagsabgeordnete. Dieses Doppelmandat schließt sowohl das Grundgesetz als auch die Landesverfassung NRW nicht aus. Alle drei CDU-Politiker werden aber nach der Wahl des neuen Ministerpräsidenten am Mittwoch ihre Landtagsmandate niederlegen und sich auf ihre Arbeit im Bundestag konzentrieren – ihre Nachfolge im Landtag wird über die CDU-Landesliste geregelt.

Rehbaum hatte sein Direktmandat direkt gewonnen, Nacke zieht über die Landesliste der NRW-CDU in den Bundestag ein. Bei der Wahl des neuen Ministerpräsidenten im Landtag verfügt die CDU-FDP-Koalition nur über eine Stimme Mehrheit. Ein Scheitern von Wüst, der aus Rhede im Kreis Borken stammt, gilt aber als äußerst unwahrscheinlich.

Der neue Bundestag tritt am Dienstag zusammen – dann endet die vom Grundgesetz vorgesehene Frist zwischen Bundestagswahl und der Konstituierung des Bundestages (Art 39 Grundgesetz). Bundeskanzlerin Angela Merkel wird dann per Brief vom Bundespräsidenten aufgefordert, geschäftsführend im Amt zu bleiben. Dies wiederum wird sie auch per Brief auch von allen Kabinettsmitgliedern erbeten. Die Minister sind dann ebenfalls geschäftsführend im Amt, bis ein neuer Bundeskanzler vereidigt ist und die Minister ernannt und vereidigt werden.