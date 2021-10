Politologin: Laschet will Nachfolge wie in NRW selbst regeln

Bonn (dpa)

Mit der Ankündigung von Armin Laschet zu einer Neuaufstellung der CDU will der Parteichef und Unionskanzlerkandidat seine Nachfolge nach Ansicht einer Politikwissenschaftlerin selbst regeln. Laschets überraschende Äußerung vom Donnerstag sei als «Rücktrittsankündigung» zu werten, sagte die Bonner Politologin Julia Reuschenbach am Freitag im «Morgenmagazin» auf WDR 5. Er versuche «gesichtswahrend» das Heft des Handels noch in den kommenden Wochen in der Hand zu behalten. «Er unternimmt auch den Versuch, seine Nachfolge selbst zu regeln» - so ähnlich, wie er es gerade in Nordrhein-Westfalen eingeleitet habe.

Von dpa