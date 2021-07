Polizei beschlagnahmt Bandidos-Vereinshäuser und Motorräder

Feuerwehrleute entfernen unter Polizeischutz ein Schild am Vereinsheim der Rockergruppe «Bandidos».

Nach dem NRW-weiten Verbot der Rockergruppierung Bandidos hat die Polizei etliches Vereinsvermögen sichergestellt. Beschlagnahmt wurden demnach zehn Motorräder, wie am Dienstag eine Sprecherin der Polizei in Dortmund sagte, die bei dem Einsatz am Montag nordrhein-westfalenweit federführend war. Insgesamt 19 Vereinsheime seien verschlossen und versiegelt worden, 16 große Schilder seien abgeschraubt worden. Außerdem sei ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag sichergestellt worden. Die Polizei habe dabei auf Weisung des Bundesinnenministeriums gehandelt.

Das hatte am Montag eine Verbotsverfügung veröffentlicht, wonach «Bandidos MC Federation West Central» mit insgesamt 38 Chaptern genannten Teilorganisationen sofort aufgelöst werden muss. Verboten sind damit sämtliche 28 Chapter in NRW. Von dem Verein gehe eine schwerwiegende Gefährdung für die Allgemeinheit aus, heißt es zur Begründung. Schwere Körperverletzung sowie versuchte und vollendete Tötungsdelikte gehen demnach auf das Konto der Gruppierung.