Polizei bringt Drogen im Millionenwert zur Verbrennung

Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen hat die Polizei in Hagen große Mengen illegaler Drogen im Verkaufswert von 42 Millionen Euro zu einer Müllverbrennungsanlage gebracht.

Das 2018 und 2021 sichergestellte Kokain und Marihuana wurde dort am Donnerstag vernichtet, wie die Polizei mitteilte. Der Transport sei von speziell für derartige Einsätze ausgebildeten Polizeibeamten einer technischen Einsatzeinheit gesichert worden.In einem Fleischverarbeitungsbetrieb bei Siegen waren 2018 beim Auspacken angelieferter Tiefkühlware aus Brasilien verdächtige Pakete entdeckt worden. Bei anschließenden Ermittlungen stießen die Ermittler auf insgesamt 400 Kilogramm Kokain. Das nun in einer Brennkammer vernichtete Marihuana - 140 Kilogramm - war bei Durchsuchungen im vergangenen Oktober in Gelsenkirchen und Duisburg beschlagnahmt worden.