Polizei bringt Frau gestohlenen Weihnachtsstern zurück

Wesel (dpa/lnw)

Die Polizei hat einer Frau aus Dinslaken (Kreis Wesel) ihren gestohlenen XXL-Weihnachtsstern zurückgebracht. Der weiße Holzstern (1,50 Meter groß) sei am Sonntagabend aus dem Vorgarten der 53-Jährigen verschwunden, teilte die Polizei Wesel am Montag mit. Laut Zeugen hatten drei Jugendliche die Weihnachtsdekoration gestohlen. Die Besitzerin berichtete in den sozialen Medien von dem Diebstahl und rief die Diebe dazu auf, den Stern schnellstmöglich zurückzubringen.

Von dpa