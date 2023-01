Polizei: Demonstranten wollen nach Lützerath vordringen

Erkelenz (dpa)

Am Rande des rheinischen Braunkohletagebaus haben am Samstag einige Klima-Demonstranten versucht, vom Kundgebungsort Keyenberg in das von der Polizei abgesperrte Lützerath vorzudringen. «Wir versuchen, sie daran zu hindern», sagte ein Polizeisprecher. Einige Vermummte hielten sich unterdessen am Rande des Tagebaus auf, sagte er. Es sei auch Pyrotechnik in Richtung Einsatzkräfte geflogen.

Von dpa