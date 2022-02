Polizei-Drohne spürt Auto mit verdächtigem Schützen auf

Bad Sassendorf (dpa/lnw)

Die Polizei in Bad Sassendorf (Kreis Soest) hat mit Hilfe einer Drohne ein Auto aufgespürt, aus dem mit einer Schreckschusswaffe geschossen wurde. Ein Zeuge habe am Dienstagnachmittag in einem ländlichen Gebiet im Ortsteil Bettinghausen Schüsse aus einem Auto heraus gemeldet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden Streifenwagen in das betroffene Gebiet geschickt. Eine eingesetzte Drohne entdeckte dann den von dem Zeugen beschriebenen Wagen, in dem zwei junge Männer saßen.

Von dpa