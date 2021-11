Polizei ermittelt nach Plazenta-Fund

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer menschlichen Plazenta nahe eines Krankenhauses in Mönchengladbach. Man habe keinen Hinweis darauf, dass diese nach der Entbindung eines Säuglings lediglich unsachgemäß entsorgt worden sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Fundort in der Nähe des Krankenhauses Neuwerk sei zudem eine Hose mit Blut entdeckt worden. Beamte hätten mit Hunden nach weiteren Spuren gesucht.

Von dpa