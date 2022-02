Polizei erwischt neun Männer beim Kartenspielen um Geld

Mettmann (dpa/lnw)

Neun junge Männer hat die Polizei in Velbert bei einem mutmaßlich illegalen Glücksspiel in einem noch dazu falsch geparkten Kleintransporter erwischt. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein und stellten eine geringe Bargeldsumme sicher, teilte die Polizei in Mettmann am Mittwoch mit.

Von dpa