Polizei findet durch Zufall skelettierte Leichenteile

Mitarbeiter einer Seniorenresidenz hatten Hilferufe in einem Wald gehört, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten rückten mit Hubschrauber und Spürhunden in den Stadtteil Westerfilde an. In der Nacht auf Dienstag brachen die Beamten die mehrstündige Aktion erfolglos ab. Von wem die Hilferufe am Montag kamen, konnte nicht ermittelt werden. Dafür hatte einer der Hunde Teile einer unbekannten männlichen Leiche entdeckt. Rechtsmediziner schließen derzeit ein Verbrechen aus. Die Polizei bittet um Hinweise, um die Identität des Mannes klären zu können.