Polizei findet zufällig große Cannabis-Plantage

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Rein zufällig hat die Polizei in Mönchengladbach eine professionelle Marihuana-Plantage mit Hunderten Pflanzen entdeckt. Die Beamten seien am Dienstag alarmiert worden, weil ein Zeuge an einem Gebäude Einbruchsspuren entdeckt hatte. Die Polizisten nahmen den Fall auf und wurden dabei auf eine offenstehende Tür am Nachbarhaus aufmerksam.

Von dpa