Polizei in Münster geht gegen Drogenhandel vor

Münster (dpa/lnw)

Bei einer Schwerpunktkontrolle rund um den Bahnhof in Münster ist die Polizei am Donnerstag gegen Drogenhandel vorgegangen. Im Engelenschanzenpark beobachteten Ermittler eine Gruppe von mutmaßlichen Drogendealern. In einem Gebüsch fanden sie mehrere Tütchen mit Drogen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Rauschgiftspürhündin «Vio» erschnupperte zudem in dem Gebüsch zwei Depots mit Marihuana. Gegen 17 Tatverdächtige ergehen Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. In elf Fällen wurden Drogen sichergestellt.

Von dpa