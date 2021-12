Polizei in NRW nimmt flüchtigen französischen Häftling fest

Das berichtete am Montag ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Dem Festgenommenen werde von der französischen Justiz ein Tötungsdelikt zur Last gelegt. Die Frau solle eine aktive Rolle bei seiner Befreiung gespielt haben, hieß es. Die Festnahme sei aufgrund eines Fahndungsersuchens der französischen Behörden am Sonntagnachmittag in der Umgebung von Mönchengladbach erfolgt, berichtete der Sprecher.