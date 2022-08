Polizei klärt dank Ortungs-App zwei Verbrechen auf

Mithilfe einer Ortungs-App haben Polizisten einen Laptop-Dieb geschnappt - und dabei gleich noch ein weiteres Verbrechen aufgeklärt. Bei dem 32 Jahre alten mutmaßlichen Dieb sei auch eine Handtasche mit 7000 Euro Bargeld gefunden worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Deren Eigentümerin hatte demnach bereits vorher Anzeige erstattet. Der 32-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Ein 24 Jahre alter Austauschstudent aus den USA hatte am späten Samstagabend der Bundespolizei in Frankfurt gemeldet, dass ihm in einem Zug aus Freiburg der Rucksack mit Reisepass, Laptop, Kamera und mehreren Objektiven gestohlen worden sei. Über eine App konnte er den Laptop nahe Bonn orten. Als Siegburger Polizisten den 32-Jährigen fanden, habe er noch versucht zu fliehen. Er wurde aber nach gut 300 Metern gestellt.

Die Eigentümer bekamen das Gestohlene zurück. Der mutmaßliche Dieb muss sich wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthalts verantworten. Er hatte einen gefälschten französischen Ausweis vorgezeigt.