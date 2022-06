Polizei mit Spürhunden auf A40: Einsatz wegen Tötungsdelikts

Dortmund (dpa/lnw)

Gut eine Woche nach einem Tötungsdelikt in der Dortmunder Nordstadt hat die Polizei am Dienstagmorgen mit Spürhunden auf der A 40 nach Hinweisen auf die Täter gesucht. Dafür sei die Anschlussstelle Dortmund-Barop ab 9 Uhr in Fahrtrichtung Essen für eine gute halbe Stunde gesperrt werden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zu den Ermittlungen nannte er nicht. Es seien sogenannte Mantrailer-Hunde (Personenspürhunde) eingesetzt worden, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft.

Von dpa