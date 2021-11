Polizei-Panne: Koffer mit Leiche übersehen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Leiche einer 58-Jährigen, die von der Düsseldorfer Polizei wochenlang gesucht wurde, war in einem Koffer in ihrem Kellerverschlag versteckt. Über den Koffer sei zusätzlich eine Mülltüte gezogen gewesen. Das geht aus der Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den Sohn der Frau hervor. Der 40-Jährige muss sich Ende des Monats wegen Totschlags vor dem Landgericht verantworten, wie das Gericht am Mittwoch mitgeteilt hat.

Von dpa