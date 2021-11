Polizei sichert Auto und hinterlässt Botschaft

Essen (dpa/lnw)

Mit Zahnabdrücken haben Polizei-Beamte in Essen ein Auto vor dem Wegrollen gesichert und der Fahrzeughalterin eine Botschaft hinterlassen. «Sie haben vergessen die Handbremse zu ziehen. Ihr Pkw ist nach hinten gerollt ohne Sachschaden zu verursachen», stand auf dem handgeschriebenen Zettel, den die Streife am Auto hinterließ. Zusätzlich der Hinweis: «Der Inhaber des Zahngeschäftes war so nett alte Zahnabdrücke zu opfern, um ihren Pkw zu sichern. Bitte entfernen Sie diese vor Fahrtantritt. Liebe Grüße, die Polizei Essen.»

Von dpa