Polizei stellt 20 Kilo Marihuana bei Razzia sicher

Bochum (dpa/lnw)

Bei einer Razzia der Polizei im Ruhrgebiet sind am Dienstag 20 Kilo Marihuana sichergestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten in den Morgenstunden zahlreiche Beamtinnen und Beamte insgesamt 13 Privatwohnungen und Geschäftsräume in Bochum, Herne sowie in Gelsenkirchen durchsucht. Zu einem Objekt in Herne rückte auch ein Spezialeinsatzkommando mit aus, wie ein Polizeisprecher berichtete. Mehrere Menschen seien festgenommen worden. Gegen einige hatte bereits vor der Aktion ein Haftbefehl bestanden, weitere Verdächtige seien erst bei der Razzia in den Fokus der Ermittler gerückt. Sie sollten am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von dpa