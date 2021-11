Polizei stellt gefälschte Impfausweise sicher

Euskirchen/Dortmund (dpa/lnw)

In mehreren Apotheken haben Menschen versucht, mit Hilfe gefälschter Impfpässe ein digitales Zertifikat zu bekommen. Allein am Montag hätten drei Personen im Alter von 22, 31 und 61 Jahren versucht, gefälschte Impfpässe digitalisieren zu lassen, teilte die Polizei am Dienstag in Euskirchen mit. Die Apotheker hätten die Fälschungen erkannt und die Polizei informiert. Ermittelt wird wegen Urkundenfälschung.

Von dpa