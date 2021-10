Polizei stellt nach SEK-Einsatz mehrere Waffen sicher

Wetter (dpa/lnw)

Nach dem SEK-Einsatz in der Wohnung eines 26-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in Wetter an der Ruhr am Montagabend hat die Polizei mehrere Gasdruck- und Schreckschusswaffen sowie scharfe Munition und Chemikalien für einen Brandsatz sichergestellt. Es gebe allerdings keine Anzeichen dafür, dass der Tatverdächtige damit einen Anschlag oder ähnliches geplant habe, sagte eine Sprecherin der Polizei. Laut neuen Ermittlungserkenntnissen soll es vor dem Fund zu einem Schusswechsel zwischen dem Mann und der Polizei gekommen sein, teilte die Polizei am Dienstag weiter mit.

Von dpa