Polizei stellt Zwölfjährigen nach Raub

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Die Polizei hat nach einem Raubdelikt auf einer Kirmes in Mönchengladbach zwei verdächtige Jungen im Alter von zwölf und 16 Jahren gefasst. Sie seien verdächtig, am Freitag zwei andere Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren beraubt zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von dpa