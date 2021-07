Polizei trifft Vogel: «Calippo» landet auf Streifenwagen

Fast Ton in Ton: Ein blau-gelb gefiederter Papagei hat es sich in Rheinberg auf dem Außenspiegel eines Polizeiautos bequem gemacht und die Einsatzkräfte unterhalten. Der Gelbbrustara «Calippo» war am Mittwoch mit seinem Besitzer in der Stadt unterwegs und «fühlte sich offenbar von den Farben des Streifenwagens magisch angezogen», schrieb die Polizei in Nordrhein-Westfalen in einem Facebook-Post. «Vielleicht möchte er auch Polizist werden. Die passende Dienstkleidung hat er ja fast schon».