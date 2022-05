Polizei: Über Viertelmillion Euro in Auto auf Rastplatz

Rees (dpa/lnw)

Bei einer Kontrolle auf einem Rastplatz an der A3 nahe der Grenze zu den Niederlanden hat eine Zivilstreife der Bundespolizei in einem Auto mehr als eine Viertelmillion Euro in Scheinen entdeckt. Bei der Befragung hatte der 25 Jahre alte Fahrer noch erklärt, dass er weder Drogen noch mehr als 10.000 Euro Bargeld bei sich habe, wie die Bundespolizei am Mittwoch in Kleve mitteilte.

